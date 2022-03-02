Son dakika gündem: Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi

02.03.2022 14:57

Son dakika gündem haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini kapalı oturumda bilgilendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini kapalı oturumda bilgilendirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerle ilgili söz talebini yerine getireceğini söyledi. Adan, yürütme adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 20, Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin 10'ar ve grubu bulunmayan milletvekilinin de 5 dakika konuşma süresi olacağını belirtti. AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesi oylanarak kabul edildi. Üyeler dışında bulunanların salonu boşaltmasından sonra kapalı oturuma geçildi. Kapalı oturum öncesi parlamento muhabirlerinin bulunduğu, Genel Kurul'un basın locasına açılan odalar da boşaltıldı.

Kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Çavuşoğlu'nun ayrıca saldırının sona erdirilmesi için Türkiye'nin girişimleri ve bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin de bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Genel Kurul'daki kapalı oturum devam ediyor.

Son dakika gündem: Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi
Son dakika gündem: Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi
Son dakika gündem: Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu, iki ülkenin Dışişleri Bakanını Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti Çavuşoğlu, iki ülkenin Dışişleri Bakanını Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuştu Açıklaması Ukrayna Saldırısı TBMM'de Görüşülüyor Ukrayna Saldırısı TBMM'de Görüşülüyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi - Son Dakika


Son Dakika
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 19:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement