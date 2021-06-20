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Son dakika... Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (2) - Son Dakika

Son dakika... Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (2)

20.06.2021 12:28
Son dakika... Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (2), System.String[]

Son dakika haberi... 'YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARDAN VAZGEÇMESİ LAZIM'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından düzenlenendeğerlendirme toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARDAN VAZGEÇMESİ LAZIM'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından düzenlenen

değerlendirme toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin bu yaz nasıl süreceği sorusu üzerine, belli bir zaman devam eden gerilimlerden sonra Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yeniden görüşmelere başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "İstişareleri tekrar başlattık. Asker arası güven artırıcı görüşmelerdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geldi. Ben oraya gittim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Brüksel'de görüştü. Olumlu geçti. Sorunların hepsi çözüldü mü, hayır. Sorunlarımızı diyalogla çözme azmimizi gösterir bu görüşmeler. Umarım her iki tarafta da bu kararlılık ve samimiyet devam eder. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım. Söylemlere alıştık. Gidiyoruz basın toplantılarında her şey güzel, ancak sonrasında arkamızdan dostum Dendias birçok şey söylüyor. Bunlara gerek yok. Biz bunları görmezden geliyoruz. Yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşması var. Yunanistan şimdi NAVTEX ilan ediyor. Milli günlerde de NAVTEX ve tatbikat yapmama mutabakatımız vardı. Yunanistan bunu da bozdu. Yunanistan'ın kışkırtıcı adımlar ve tahriklerden vazgeçmesi lazım. Ben biliyorum kendi halkını tatmin etmeyeçalışıyorlar. Çünkü orada onlara baskı çok. Başlattığımız diyaloğu somut adımlara dönüştürelim istiyoruz. Biz samimi ve kararlıyız."ERMENİSTAN'DAKİ SEÇİMErmenistan'da yapılacak seçimlerin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, yeni yönetimin öncekinin hatalarından ders alması gerektiğini belirterek, "Umarım bugün Ermenistan'dagerçekleştirilmekte olan seçimler, tabi bu Ermenistan halkının kendi tercihi, ama seçim sonuçları, seçimden sonra gelecek yönetim daha önceki hatalardan ders alarak, bölgenin istikrarının ve barışının tek yolunun komşularla iyi geçinmek olduğunu, komşuların topraklarına göz dikmek yerine komşularla iyi geçinmek olduğunu anlar" dedi.Ermenistan'ın birçok önemli projeyi hayata geçirme imkanı olduğunu da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bu yaklaşımlardan en çok istifade edecek olan da Ermenistan. Neden? Ermenistan geçmişteki hatalı politikaları yüzünden kendini izole ettiği için, bu konularda diğer GüneyKafkasya ülkelerine göre geride kalmış bir ülke. Ama kendi kabahati, bizim değil. Bundan istifade edeceğine göre artık husumeti bir kenara bırakıp, komşularıyla iyi geçinmek için neler yapabileceğini düşünmesi lazım. Bu anlayış olursa aşamalı olarak ilişkilerimizi düzenleştiririz, Azerbaycan'la karar veririz bu konularda. Yine sınırları açabiliriz, birçok kara yolu, demir yolu projesi var, bunların amacı, sınırları da açmak. Ticaret artar, yatırımlar artar, imkanlar var" diye konuştu.ŞUŞA'DA BAŞKONSOLOSLUK AÇILACAKBakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'la ilişkilerin çok müstesna olduğunu, iki devlet tek milletanlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. İlişkileri geliştirmek adına her fırsata dikkat ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Şuşa bildirisi de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ittifaklık düzeyine çıktığı bir belgedir. İki lider tarafından imzalanan belge, birçok şeyi kapsıyor. Özellikle Şuşa'da imzalanması da ayrı bir anlam ifade ediyor. Şuşa'da bir başkonsolosluk açmakonusunda liderlerimiz karar aldı, Dışişleri Bakanlığı olarak bize düşen görev de en kısa zamanda resmi işlemler tamamlandıktan sonra Şuşa'da başkonsolosluğumuzu açmak, başkonsolosumuzu ve çalışma arkadaşlarımızı oraya göndermek, orada Azerbaycan bayrağı ile beraber Türk bayrağı da dalgalanmış olacak inşallah" dedi.'AFGANİSTAN YÖNETİMİ DE TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR'Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'a Türkiye'nin desteğinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, Türkiye'nin Afganistan'a ilk defa gitmediğini belirterek, "Türkiye, Kabil'de çerçeve ülke. Aynı zamanda Kabil Havaalanı'nın güvenliğini ve işletmesini üstlenmiş durumda. ABD'ninçekilme kararıyla birlikte diğer müttefikler de çekiliyor. Bu havaalanının işletmesi Afganistan için çok önemli. Türkiye olarak biz epeydir üstlendiğimiz bu görevi nasıl devam ettirebiliriz? Tek başımıza değil de destekle yapılabilir. Müttefiklerden, en başta da Afganistan'ın kendisinden destek gerekiyor. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin orada olmasını istiyor. Afganistan'da terörle mücadelede Pakistan'ın iş birliği çok önemlidir. Sınır komşusu ve ülkeler arası geçişler var"

dedi.


Son dakika... Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (2)

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (2) - Son Dakika


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