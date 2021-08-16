Üye Girişi
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ürdün'ün refah ve esenliğini Türkiye'ninkinden farklı görmüyoruz" - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ürdün'ün refah ve esenliğini Türkiye'ninkinden farklı görmüyoruz"

16.08.2021 15:14
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ürdün ile somut iş birliğini, ilişkilerin kapsam ve derinliğiyle uyumlu şekilde daha da ileri götürmek arzusunda olduğunu belirterek, "Biz, Ürdün'ün refah ve esenliğini Türkiye'ninkinden farklı görmüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ürdün ile somut iş birliğini, ilişkilerin kapsam ve derinliğiyle uyumlu şekilde daha da ileri götürmek arzusunda olduğunu belirterek, "Biz, Ürdün'ün refah ve esenliğini Türkiye'ninkinden farklı görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Ürdün'ün El-Ghad gazetesine "Tarihi Dönemeçte Türkiye-Ürdün İlişkileri" başlıklı makale kaleme aldı.

Makalede Çavuşoğlu "Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı değerli dostum Ayman Safadi'nin davetlisi olarak iki yıl aradan sonra Ürdün'ü yeniden ziyaret ediyorum. Bereketli Hilal'in bu güzel ülkesi, kuruluşunun 100. bağımsızlığının ise 75. yıl dönümünü kutluyor. Bu da ziyaretimizi daha anlamlı kılıyor." ifadesini kullandı.

Önemli tarihi dönemeçte Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaretin kendisi için ayrı önemi bulunduğunu belirten Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Ürdün, geçen bir asır zarfında hemen her alanda önemli mesafe kat etti. Ülkenin tarihi mirası, kritik coğrafi konumu ve iyi eğitilmiş, donanımlı nüfusu bu ilerlemenin sağlanmasında başat rol oynadı. Ürdün'ün bugün ulaştığı seviye bizim için de bir kıvanç kaynağıdır. Biz, Ürdün'ün refah ve esenliğini Türkiye'ninkinden farklı görmüyoruz."

Yüzyıllık zaman zarfında Türkiye ile Ürdün'ün ikili ilişkilerinin her alanda ilerlediğini ve Ürdün Kralı Birinci Abdullah'ın 1937'de Türkiye'yi ziyaret eden ilk Arap lider olmasının iki ilişkilerin gelişmesi yolunda sağlam zemin tesis ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Bundan 10 yıl sonra imzaladığımız Dostluk Anlaşması'yla da diplomatik ilişkilerimizin temeli atıldı. Egemen eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanan ilişkilerimiz bugün köklü kültürel bağlarımızdan ve beşeri temaslarımızdan güç alıyor. Her yıl yüzbinlerce Ürdünlünün Türkiye'yi ziyaret etmesi, halklarımız arasındaki samimi dostluğun somut bir göstergesidir. Türkiye ve Ürdün arasındaki bu kuvvetli bağlar, bölgemizin geleceğe güvenle bakmasını da mümkün kılıyor.

Ürdün ile somut iş birliğimizi, ilişkilerimizin kapsam ve derinliğiyle uyumlu bir şekilde daha da ileri götürmek arzusundayız. Özellikle ticaret ve yatırım alanlarında ilave adımlara ihtiyaç var. Salgın dönemini tamamen geride bıraktıktan sonra bu alandaki yeni fırsatları elbirliğiyle araştırabiliriz. Yukarıda değindiğim egemen eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda, iş birliğimizin ancak karşılıklı çıkarlar temelinde ve kazan-kazan anlayışıyla geliştirilebileceği inancındayız. Hedefimiz ticari ve ekonomik iş birliğimizi dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde geliştirmektir."

Filistin sorununun daha sağlıklı biçimde ele alınabileceği döneme giriliyor"

"Geçtiğimiz yıllara kıyasla, Filistin sorununun daha gerçekçi ve sağlıklı bir biçimde ele alınabileceği bir döneme girildiğine inanıyoruz. Bu temel meselede iki ülkenin yaklaşımlarının çok benzeştiğini memnuniyetle görüyorum." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, ülkedeki Haşimi Hanedanı'nın Kudüs'teki kutsal mekanları himaye rolünü kuvvetle desteklediklerinin ve Ürdün'ün bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğine inandıklarının altını çizdi.

Suriye'nin ekonomik ve siyasi külfetini en fazla hisseden Türkiye ve Ürdün

Türkiye'nin bulunduğu bölgede sınamaların eksik olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Nitekim Suriye'de on yılını geride bırakan ihtilafın yarattığı insani, siyasi ve ekonomik külfeti en fazla hisseden ülkeler Türkiye ve Ürdün'dür. Sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini temin etmek amacıyla, iki komşu ülke olarak Suriye meselesine çözüm bulunması ortak önceliğimizdir.

Libya'nın da milli birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası ortak hedefimizi teşkil ediyor. Milli Birlik Hükümeti'ne tam destekle, ulusal seçimlerin yapılması ve Libya'nın bir an önce demokratik, istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için samimiyetle çalışıyoruz."

Türkiye, Doğu Akdeniz'i barış havzası haline getirmeyi amaçlıyor

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'in Türkiye ve Ürdün'ün ortak ilgi alanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğinden yana olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bölgedeki tüm aktörlerin yer alacağı Doğu Akdeniz konulu bölgesel konferans toplanması çağrısında da bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı tarihte olduğu gibi bugün de Doğu Akdeniz'i bir iş birliği ve barış havzası haline getirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, tüm tarafların hak ve çıkarlarına azami saygı gösteriyoruz. Mamafih, aynı hassasiyeti bölge ülkelerinden de bekliyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları bakidir. Biz, deniz yetki alanlarının hakça ve uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmesinden yanayız. Rum ve Yunan ikilisinin maksimalist talepleri karşısında, hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin bölgedeki hak ve çıkarlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Köklü bağlar, ilişkileri daha ileri götürmek için zemin sağlıyor

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönem bölgeyi de yakından etkileyecek önemli küresel dönüşümleri beraberinde getirdiğine işaret ederek şimdiden küresel tedarik zincirlerindeki değişim başta olmak üzere bölge ekonomilerini doğrudan etkileyen bazı gelişmelere tanık olunduğuna dikkati çekti.

Bölgenin en büyük ekonomilerinden biri olarak, bölgesel ölçekte sürdürülebilir ekonomik iş birliği ağının tesisinin Türkiye'nin temel hedeflerinden biri olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Salgın koşullarının hafiflemesi ve hayatın olağan akışına dönmesini takiben, Ürdün ile bu anlayış doğrultusunda ikili iş birliğimizi hızla canlandırmayı ümit ediyoruz. Türkiye ve Ürdün, birçok tehdit ve soruna rağmen, devlet yapılarının dayanıklılığı ve kurumsal tecrübelerinin de katkısıyla sorunların üstesinden gelebilme kapasitelerini ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde başta ağır göç yükünün getirdiği meseleler olmak üzere karşı karşıya olduğumuz ortak sınamaların da iş birliği ruhu içinde üstesinden geleceğimize dair inancım tamdır. Köklü bağlarımız, halklarımız arasındaki kardeşlik hukuku, gelecekte ortak bir vizyon temelinde ilişkilerimizi daha da ileri götürmek için bizlere ihtiyaç duyduğumuz sağlam zemini fazlasıyla sağlıyor."

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Ürdün, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ürdün'ün refah ve esenliğini Türkiye'ninkinden farklı görmüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı 16:40 Gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu 16:34 Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak 16:24 Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti 15:42 İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı 15:41 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi 14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak 14:12 ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 13:05 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum

Son Dakika Haberleri
16:48 Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı
16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar
16:36 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü
16:33 Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
16:26 Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu
16:23 Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
15:59 Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez
15:40 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı
15:35 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu
15:32 26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık
Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar         
16:42
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu         
16:26
Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez         
16:00
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
15:42
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 16:51:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ürdün'ün refah ve esenliğini Türkiye'ninkinden farklı görmüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement