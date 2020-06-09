Son dakika... Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi...Çay toplamaya Gürcü çay işçileri gelemedi ama onlar geldi - Son Dakika

Son dakika... Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi...Çay toplamaya Gürcü çay işçileri gelemedi ama onlar geldi

Son dakika haberleri... Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi...Çay toplamaya Gürcü çay işçileri gelemedi ama onlar geldi Korona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bu yıl Gürcistan'dan çay toplamaya çay işçileri gelemezken, Türkiye'de yaşayan Senegalliler, Afganlar ve Özbek işçiler...

Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi...Çay toplamaya Gürcü çay işçileri gelemedi ama onlar geldi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bu yıl Gürcistan'dan çay toplamaya çay işçileri gelemezken, Türkiye'de yaşayan Senegalliler, Afganlar ve Özbek işçiler çay topluyor

RİZE - Rize'de Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı sancılı olan yaş çay hasadı devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan'dan her yıl gelen yaş çay işçileri bu yıl bölgeye gelemezken, Gürcü işçiler yerine bölgeye İstanbul gibi büyük illerden çay toplamak için getirilen Senegalli, Afgan ve Özbek çay işçileri ilginç görüntüler oluşturuyor.

Sınır kapısının kapanmasıyla Gürcistan'dan gelemeyen çay işçilerinin yerini, daha önce Türkiye'ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı. Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize'de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer alıyor. Bir çok ülke vatandaşının çay toplamak üzere geldiği Rize'de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Son dakika... Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi...Çay toplamaya Gürcü çay işçileri gelemedi ama onlar geldi

Birleşmiş Milletler, Gürcistan, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi...Çay toplamaya Gürcü çay işçileri gelemedi ama onlar geldi - Son Dakika Ekonomi

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