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Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

14.12.2021 15:06

Son dakika haberler... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü Karaman'da çay demlenmek istenirken mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

KARAMAN - Karaman'da çay demlenmek istenirken mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Evin kullanılamaz hale geldiği patlamada, yaşlı çift ölümden döndü.

Olay, merkeze bağlı Demiryurt köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi Kamile Yılmaz ile birlikte yaşayan Ahmet Yılmaz, sabah saatlerinde çay demlemek için ocağı yaktığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin mutfak duvarı ile diğer odaların pencere çerçeveleri yerinden sökülürken, çatının kiremitlerini de yerinden söktü. Büyük bir bölümü yıkılan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşlı çift olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Patlamanın ardından olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma evin tamamen yıkılmasına karşın şerit çekti. Yaralanan Ahmet ve Kamile Yılmaz çifti, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde yapılan incelemelerde, patlamanın mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu tespit edildi. Patlama sırasında ölümden dönen Ahmet ve Kamile Yılmaz çifti, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaşanan patlamada yaralanan Ahmet Yılmaz'ın oğlu Ramazan Yılmaz, "Mutfaktaki tüpte gece 12'den sonra gaz kaçağı başlamış. Babam sabah namazına kalkıyor ve kaçağın farkına varmıyor. Çay koymak için ocağı yaktığında biranda patlama oluyor. Şükürler olsun anne ve babamın sağlık durumu iyi" dedi.

"Çay koymak için tüpü yaktığımda patlama oldu"

Patlamada elleri ve ayakları kısmi olarak yanan Ahmet Yılmaz ise olay anını anlatarak, "Sabah namazını kılmak için kalktım. Abdesti altıktan sonra çayı koymak için mutfaktaki tüpü açtığımda biranda patlama oldu. Biranda bende ne olduğunu bilemedim. Patlamadan sonra ben ve eşim kendi imkanlarımızla evden dışarıya çıktık. Daha sonra çocuklarım ve köylülerimiz yardıma geldi. Eşim ve beni Allah korudu. Sadece benim ellerimde ve ayaklarımda hafif yanıklar oluştu" diye konuştu.

Patlamanın olduğu eve gelen AFAD ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı. Olayın duyulmasının ardından köye gelen Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'da aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(ARD-MD-AH-

Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Jandarma, Patlama, Karaman, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çay demlerken tüp bomba gibi patladı, ev harabeye döndü - Son Dakika
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