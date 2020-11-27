Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu - Son Dakika

Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu

27.11.2020 08:36
Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kaymakamlığa ait yöresel ürünlerin satışının da yapıldığı iki katlı çay ocağında çıkan yangına müdahale ederken, alevlerin arasında kalan Coşkun Enes Delioğlu (19) ile onu kurtarmak için içeriye giren arkadaşı Semih Kibar, (19), tavan çökmesi sonucu mahsur kaldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kaymakamlığa ait yöresel ürünlerin satışının da yapıldığı iki katlı çay ocağında çıkan yangına müdahale ederken, alevlerin arasında kalan Coşkun Enes Delioğlu (19) ile onu kurtarmak için içeriye giren arkadaşı Semih Kibar, (19), tavan çökmesi sonucu mahsur kaldı. Çıkış yolları kapanınca balkondan atlayarak canlarını kurtaran iki arkadaş, baş ve ellerinde oluşan yanıklar nedeniyle tedaviye alındı.

Olay, 25 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Yusufeli ilçesinin Altıparmak köyünde turizme yönelik hizmet veren 'Barhal Çay Evi ve Yöresel Ürün Satış Noktası'nda meydana geldi. Coşkun Enes Delioğlu kendine ait pansiyonda arkadaşları Semih Kibar ve Onur Güntekin ile birlikte otururken, yaklaşık 100 metre uzaklıkta işletmeciliğini de kendisinin yaptığı kaymakamlığa ait çay evinde yangın çıktığını fark etti. İtfaiyeye haber veren üç genç, ardından üst katı ahşaptan olan iki katlı çay evindeki eşyaları kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Yangının şiddetini artırması sonucu Kibar ve Gündekin dışarı çıkarak itfaiyenin gelmesini beklemeye başladı.

ARKADAŞI ÇIKMAYINCA ALEVLERİN ARASINA DALDIBu sırada Coşkun Enes Delioğlu'nun dışarı çıkmadığını gören Semih Kibar, alevlere rağmen arkadaşını kurtarmak için yeniden içeri girdi. Dumandan etkilenen arkadaşına destek oldu. İki arkadaş yanan binadan çıkmak için kapıya yöneldikleri sırada tavan çökünce, çıkış yolları kapandı. Özellikle baş ve elleri önemli ölçüde yanan Kibar ve Delioğlu balkonun camekanını açarak kendilerini boşluğa bırakarak kurtuldu.İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECEDE YANIKLAR OLUŞTUÇevredekilerin yardımı ile ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delioğu ve Kibar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Aynı odada yan yana yatan Delioğu ve Kibar'ın el ve başlarında ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu. Uzun bir süre tedavi görmeleri gereken iki arkadaş birbirine destek oluyor. Coşkun Enes Delioğlu'na nazaran sağlık durumu daha iyi olan Semih Kibar yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Arkadaşımız Coşkun Enes Delioğlu'na ait pansiyonda oturuyorduk. Pandemi nedeniyle kimse yoktu. Çıkıp dolaşmak isterken pansiyona yaklaşık 100 metre uzaklıktaki çay evinden alevlerin çıktığını gördük. Orası aslında kaymakamlığa ait ama işletmesini Coşkun Enes Delioğlu yapıyordu. Üst katı ahşaptan olan çay evindeki eşyaları kurtarmak için hemen içeri girdik. Ama ahşap olduğu için alevler bir anda yükseldi. Onur ve ben dışarı çıktık. Coşkun'un içerde kaldığını görünce hemen içeri girdim. İkimiz dışarı çıkmak üzereyken asma tavan düştü ve yolumuzu kapattı. Güçlükle balkona yönelip kendimizi dışarı attık. Sonrasını hatırlamıyoruz. İçerisi cehennem gibiydi. Amacımız devletin malını kurtarmaktı. Yaralarımız derin umarım kısa sürede iyileşiriz."


Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu
Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu
Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu
Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu
Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu

Yusufeli, Yangın, Artvin, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da yenilgiye uğrayan Ermenistan'da vekiller birbirine girdi Şişli'de ünlü bir otelin camından düşen kadın yaralandı Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı Yusuf'lu Lille ile Hakan'lı Milan 1-1 berabere kaldı Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı
Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı         
08:39
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi         
07:30
Kardeşinin paletlerini yaktığı ağabey isyan etti: Evini dükkanını yakacağım, cinayet işleyeceğim Kardeşinin paletlerini yaktığı ağabey isyan etti: Evini dükkanını yakacağım, cinayet işleyeceğim         
05:33
Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı         
02:51
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti         
00:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı         
20:31
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 08:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei