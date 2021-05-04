Son dakika! Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten açıklama - Son Dakika

Son dakika! Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten açıklama

04.05.2021 18:12
Son dakika! Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten açıklama, System.String[]

Son dakika haberler... Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tam kapanma nedeniyle iş yerinin geçici süreyle kapatılmasına tepki gösteren esnafın çay kazanını sokağa atıp görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine Manisa Valiliğinden yazılı açıklama geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tam kapanma nedeniyle iş yerinin geçici süreyle kapatılmasına tepki gösteren esnafın çay kazanını sokağa atıp görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine Manisa Valiliğinden yazılı açıklama geldi.

Yaşanan pandemi sürecinde zor günler yaşadığını belirterek işletmecisi olduğu kahvehanenin çay kazanını sokağa fırlatıp tepki gösteren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan esnaf Ufuk Üçkan hakkında Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında 'Esnaf, Çay Kazanını Fırlatarak İsyan Etti' başlıklı haberler yer almıştır. Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgınıyla mücadele edilmekte, virüsün yayılım hızını engelleyerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun değerlendirmeleri sonucu çeşitli tedbir ve kısıtlamalar uygulanmaktadır. Salgınla mücadele sürecinde, vefat ve vaka sayılarını düşürebilmek için bazı esnaflarımızın iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmiş, bazılarının ise faaliyetlerine belirli kısıtlamalar çerçevesinde devam etmesine izin verilmiştir. Haberlere konu olan ilimiz Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren kıraathane esnafımız Ufuk Üçkan'a bu süreçte Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 19.04.2020 tarihinde 1.000 TL, 15.12.2020 tarihinde 600 TL olmak üzere toplamda 1.600 TL, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 'Gelir Kaybı Desteği' adı altında 3 ay boyunca 1.000' er TL olmak üzere toplam 3 bin TL ve Saruhanlı Belediye Başkanlığınca 500 TL nakdi yardım yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile faaliyetlerine ara veren ve gelir kaybı yaşayan esnafımıza devletimiz çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uyarak salgınla mücadelede başarılı olacağımıza ve tüm kısıtlamaların en kısa sürede kaldırılacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Türk Lirası, Saruhanlı, Manisa, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
18:24
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı öldürmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı öldürmüş         
17:53
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede         
17:39
Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler         
17:31
Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor         
17:11
Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro! Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!         
16:59
'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı         
16:27
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi         
15:07
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım         
14:19
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 18:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement