Son dakika: Çaycuma'dan kısa kısa - Son Dakika

Çaycuma Belediye Başkanlığınca, 311 çalışana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak tüm çalışanların Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha güvenlikli bir çalışma ortamı sağlanması amacıyla yapılan çalışmada 311 personelin tamamının, bir program dahilinde testlerinin yapıldığı ve test sonucunda 6 kişinin testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Çaycuma Kaymakamlığı'nda Kovid-19 testi

Çaycuma İlçe Kaymakamlığı binasında hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Kaymakamlık binası bahçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 75 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucunda 2 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.