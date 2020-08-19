Son Dakika: Çayıralan'da üretilen maskeler yurt dışına ihraç ediliyor - Son Dakika

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde bir firma tarafından üretilen çocuk ve yetişkin maskesi yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Çayıralan ilçesinde kurulan AK Enkay firması, günlük 400 bin yetişkin 100 bin çocuk maskesi üretiyor.

Firma yetkilisi Mehmet Aknur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede maskenin öneminin arttığını belirterek, kendilerinin de Çayıralan ilçesinde maske üretimine başladıklarını söyledi.

Fabrikada şu an 27 işçinin istihdam edildiğini aktaran Aknur, "Üretimimizi artırmak için sipariş makinelerimiz var, onlar da geldiğinde istihdam sayısını 50 kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Günlük ortalama 400 bin yetişkinler için, 100 bin de çocuklar için maske üretimimiz var." dedi.

Aknur, ürünleri yurt içinde sattıkları gibi yurt dışına da ihraç ettiklerini dile getirerek, "Yurt dışında şu ana kadar İsrail ve Fransa'ya gönderdik. İngiltere'ye ise örnek gönderildi. Yakında İngiltere'ye ihracat olacak. Genelde yetişkin maskesi üretiliyor. Biz çocukları da düşüneler çocuklara göre de maske üretiyoruz, yoğun da ilgi görüyor." diye konuştu.