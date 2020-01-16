Son dakika | Çaykur Rizespor, Nill de Pauw ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika | Çaykur Rizespor, Nill de Pauw ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Son dakika | Çaykur Rizespor, Nill de Pauw ile yollarını ayırdı

7 saat önce

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill de Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Son dakika | Çaykur Rizespor, Nill de Pauw ile yollarını ayırdı, System.String[]

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill de Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.


Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.


Sezon başında Zulte Waregem'den transfer edilen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Çaykur Rizespor'da 8 maçta forma giyerken, iki asist yaptı.


Karadeniz ekibinde geçtiğimiz günlerde Mustafa El Kabir'in de sözleşmesi feshedilmişti.


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Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:39 
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