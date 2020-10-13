Son dakika haberleri! Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı

13.10.2020 12:17
Son dakika haberleri! Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bu yıl Tokat'ta 52,8 milyon TL yatırım yapacak.

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bu yıl Tokat'ta 52,8 milyon TL yatırım yapacak.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla abonenin elektrik dağıtımını üstlenen ÇEDAŞ, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılına yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. 2020 yılı içinde hizmet verdiği üç ile büyük ölçekli teknoloji ve şebeke yatırımı yapmayı planlayan ÇEDAŞ, Tokat'a 52 milyon 812 bin TL yatırım yapacak. Şirketin Tokat şehir merkezi, ilçe ve köylerini kapsayan bu yatırım programında, aydınlatmadan köylerdeki enerji hatlarının yenilenmesine kadar birçok kalem bulunuyor.

1 HAZİRAN'DAN SONRA ÇALIŞMALAR HIZLANDICovid-19 pandemisi sürecinde özellikle mesken tüketicilerinin artan elektrik talebini karşılamak için özverili bir çalışma sergilediklerini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti için ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden görevlerinin başında. Bir yandan bakım ve onarım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Mart ayında Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görülmesi ile başlayan zor dönemde yatırımlarımıza ara vermediğimiz gibi 1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde atılan normalleşme adımlarıyla birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandırdık" dedi.HER İLİN İHTİYACINA GÖRE ÖZEL PLAN YAPILIYORYatırım planlamalarını hizmet verdikleri üç ilin ihtiyaçlarını tek tek belirleyerek oluşturduklarını anlatan Kıvılcım, bu kapsamda yıl sonuna kadar Tokat'a yapılacak yatırım tutarının 52,8 milyon TL'yi aşacağını söyledi. Söz konusu rakamın 12,3 milyon TL'sinin teknoloji ile ilgili yatırımları kapsadığını dile getiren Kıvılcım, "Kesintisiz enerji için teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyoruz. Bu nedenle yatırım planlarımız içinde en büyük payı teknolojiye ayırıyoruz. Yıl içinde Tokat'a yapacağımız yatırımın 11,3 milyon TL'lik bölümünü trafo ilaveleri, 12 milyon TL'lik kısmını ek yatırımlar, 5,7 milyon TL'sini modüler dönüşüm, 5,3 milyon TL'sini yer altı yatırımları oluşturacak. Hizmet bölgemizdeki her noktaya ulaşmak için kesintisiz çalışıyoruz. Bu kapsamda Tokat'taki bazı köylerimizin enerji hatlarının yenilenmesi için de 2,1 milyon TL'lik yatırım planlıyoruz" diye konuştu.2020 ÇEDAŞ Tokat yatırım planı şöyle olutu:

Aydınlatma 530 bin 811 lira 81 kuruş, enerji nakil hattı 3 milyon 299 bin 177 lira 4 kuruş, küçük ek tesisler 12 milyon TL, köy yenileme 2 milyon 167 bin 988 lira 90 kuruş, modüler dönüşüm 5 milyon 765 bin 575 lira 22 kuruş, trafo ilavesi 11 milyon 366 bin 336 lira 94 kuruş, yer altı 5 milyon 367 bin 614 lira 12 kuruş, teknoloji 12 milyon 315 bin 398 lira 80 kuruş. Toplam rakam 52 milyon 812 bin 902 lira 82 kuruş.


Son dakika haberleri! Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı
Son dakika haberleri! Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı
Son dakika haberleri! Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı
Son dakika haberleri! Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı
Son dakika haberleri! Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı

Türk Lirası, Koronavirüs, Yatırım, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Tokat'a 52,8 milyon liralık enerji yatırımı - Son Dakika Ekonomi

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