Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar - Son Dakika

Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar

26.04.2021 16:04

Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar Antalya'da bulunan çekirge üretim merkezinde Pazar günü çıkan yangında, kurt ve hamam böceklerinin olduğu alan tamamen yandı.

Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar

ANTALYA - Antalya'da bulunan çekirge üretim merkezinde Pazar günü çıkan yangında, kurt ve hamam böceklerinin olduğu alan tamamen yandı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında üretim alanlarının yüzde 60'ını kaybettiklerini dile getiren işletme sahibi Selami Gökgöl, çekirgelerin olduğu bölümde sorun olmadığını, canlı yem, kurt ve hamam böceklerinin anaçlar dahil tamamının yandığını, yeniden üretim yapabilmek için satış yaptıkları yerlerden ürünleri geri istediklerini söyledi.

"Anaç hayvanları, sattığımız yerlerden temin edeceğiz"

18 senedir böcek üretimi yaptığını kaydeden Selami Gökgöl, "Burası, Türkiye'nin ilk ve tek çekirge üretim merkezi. Bulunduğumuz ortamda plastik ve ahşap raflarımız vardı. Bu kutularda kurtlar ve böcekler bulunuyordu. Plastik ve ahşap olunca alevler hız kazandı. Bina hasarımız 150 bin civarında ama asıl hasar, içindeki canlılarla birlikte 2 milyona yakın bir kayıp söz konusu. Çekirge tarafında sorun yok. Üretimimizde yüzde 60 oranında kayıp oldu" diye konuştu. Burada üretilen ürünleri, hayvanat bahçesine verdiklerini ifade eden Selami Gökgöl, "Anaçları kimden, nerden, nasıl buluruz onun çalışmasına başlayacağız. Satış yaptığımız yerler, tekrardan bize ürünlerimizi iade etmeye çalışacaklar. Elimize ürün geldiğinde ivedilikle üretime başlayacağız. Üretim yapabilmek için hiçbir anaç kalmadı" dedi.

"Yılbaşından önce satış yapmamız imkansız"

Anaçlar geldikten sonra bile üretim için belirli bir süreye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Selami Gökgöl, "Burada en büyük sıkıntı anaçlar gelse bile bu hayvanların bir çiftleşme süresi var. Yumurta bırakma süreleri var. Hayvanların düzenli bir şekilde yumurta vermeleri için gerekli koşulların sağlanması gerekir. Hayvanın ihtiyacı olan koşulların sağlanıp, sistemin oturması için bir süre gerekiyor. Yumurtayı verdikten sonra, bir kuluçka ve yumurtadan çıkma süresi var. Satış konumuna gelebilmesi için, bir süreye ihtiyacımız var. Burada aylardan bahsediyoruz. Buradan üretilecek olan ürün, yılbaşından önce satışı imkansız gözüküyor" şeklinde konuştu.

"Müşterilerimiz bize destek olmak için çekirge siparişi veriyor"

Müşterilerinin destek için çekirge siparişi verdiğini dile getiren Selami Gökgöl, "Yangın olduğu andan bu yana müşterilerimizden yoğun bir telefon aldık. Üzüntülerini paylaştılar. Müşterilerimizin bize en büyük desteği, canlı yem türlerimizi yangında kaybetmemiz nedeniyle, kendileri çekirge alımı ile bizlere destek vereceklerini ifade ettiler. Bugün gönderilmesi gereken ürünlerde iptal edilerek, onun yerine çekirge gönderimi yapılacak" dedi.

Gözyaşları içerisinde kalan böcekleri kurtarmaya çalışan eşi Funda Gökgöl ise "Bir yerden başlamamız lazım. İnsanlar güvenilir yerlerden ürün almak istiyorlar. Burada bunlar meyveyle besleniyordu. Merdiven altında neyle yetiştiği belli olmayan ürünler almak istemiyorlar. Bildikleri yerden almak istiyorlardı" şeklinde konuştu.

Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar

Antalya, Plastik, Hamam, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
19:53
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi         
19:31
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu         
17:51
İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın         
17:25
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı         
11:09
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 21:17:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında 2 milyon liralık hasar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei