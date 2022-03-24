Son dakika haberi | Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

24.03.2022 17:23

Son dakika haber... İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kontrol altına alarak büyümeden söndürdüğü yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

Son dakika haberi | Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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