Çekmeköy'de ayakkabı çalan çocuklar kamerada - Son Dakika

Çekmeköy'de ayakkabı çalan çocuklar kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir apartmana giren 4 çocuk, bina sakinlerinin ayakkabılarını çalıp kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy Güngören Mahallesi Vanilya Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk gözlerine kestirdikleri 6 katlı apartmanın kapısının açık olduğunu görüp binaya girdi. 3 çocuk yukarıya çıkarken, biri ise dışarda bekledi. Hırsızlar binada gözlerine kestirdikleri 4 çift ayakkabıyı kısa sürede çaldı. Çocuklardan ikisi ayakkabıları kıyafetlerin içine saklarken, diğeri ise elinde tuttuğu 2 çift ayakkabıyla merdivenden inerken görüldü. 4 çocuk bisikletlerine binerek apartmandan uzaklaştı.