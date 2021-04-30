Son dakika! Çekmeköy'de bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve "suç eşyası satın alma" suçundan işlem yapılan D.Ö ise serbest bırakıldı.

S.E'nin televizyonu D.Ö. isimli bir kişiye sattığının belirlenmesinin ardından çalınan televizyon bulunarak, sahibine teslim edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi S.E'nin bir evden televizyon çaldıktan sonra el arabasına koyarak, beraberinde götürdüğünü belirledi.

Çekmeköy'deki bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

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