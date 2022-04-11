Son dakika... Çekmeköy'de dairesi yanan ev sahibinden İBB'ye itfaiye tepkisi - Son Dakika
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Son dakika... Çekmeköy'de dairesi yanan ev sahibinden İBB'ye itfaiye tepkisi

11.04.2022 13:01
Son dakika... Çekmeköy'de dairesi yanan ev sahibinden İBB'ye itfaiye tepkisi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çekmeköy'de yanan apartman dairesinin ev sahibi, itfaiye ekiplerinin geç geldiği iddiasıyla duruma tepki gösterdi.

Çekmeköy'de yanan apartman dairesinin ev sahibi, itfaiye ekiplerinin geç geldiği iddiasıyla duruma tepki gösterdi. Yangında evi yanan ev sahibi, Çekmeköy'de İBB'ye ait itfaiye istasyon inşaatının 5 yıla yakın bir sürede tamamlanmadığını öne sürerek olaya tepki gösterdi.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın sebebiyle tüm ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geç geldiğini iddia eden daire sahibi Ahmet Birtek, Çekmeköy'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına yıllar önce başlanan ve yapımı yarım bırakılan itfaiye istasyonunun yapımına devam edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

"İtfaiye başka bir ilçeden geldiği için geç geldi, Çekmeköy itfaiye istasyonu bir an önce yapılmalı"

Yangında evi yanan ve Çekmeköy'de yapımı durdurulan itfaiye istasyonu için tepki gösteren Ahmet Birtek, "İtfaiye binası yapılıyor biliyorduk ama tam olarak malumatımız yok. Burada saat 11.00'a geliyordu, camdan baktım evden sesler geliyor. Alevlerin çıktığını gördüm. Kapıya koştum yangın var dedim. Bina merdivenin duman olduğunu gördüm. Babam da çok yaşlı 95 yaşında yürüyemiyor. Camları kapattık ancak duman doldu içeriye. İtfaiye 20 dakika ile 25 dakika gibi bir sürede geç geldi. Başka bir ilçeden geldi sanırım burada olmadığından dolayı. Evimiz tamamen kül oldu, Allahtan kiracımız kendini kurtardı. Çekmeköy'de yarım kalan itfaiye binasının bir an önce yapılmasını istiyorum. Çünkü burada bir can kaybı olmadı ama başka bir yangın çıktığı zaman insanlar ölebilir. İtfaiye binası bir an önce bitirilmeli, bitirilmesini istiyoruz." Dedi.

Öte yandan, yarım kalan Çekmeköy itfaiye istasyon inşaatı havadan görüntülendi.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/ İHA)

Son dakika... Çekmeköy'de dairesi yanan ev sahibinden İBB'ye itfaiye tepkisi
Son dakika... Çekmeköy'de dairesi yanan ev sahibinden İBB'ye itfaiye tepkisi
Son dakika... Çekmeköy'de dairesi yanan ev sahibinden İBB'ye itfaiye tepkisi
Son dakika... Çekmeköy'de dairesi yanan ev sahibinden İBB'ye itfaiye tepkisi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çekmeköy'de dairesi yanan ev sahibinden İBB'ye itfaiye tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Çekmeköy'de dairesi yanan ev sahibinden İBB'ye itfaiye tepkisi - Son Dakika
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