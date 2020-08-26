Çekmeköy'de Eğlence merkezinin önünde silahların konuştuğu kavgada 1 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Çekmeköy'de eğlence merkezinde tartışmaya başlayan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerin yaptığı geniş çaplı çalışma sonunda olay ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3 serbest bırakılırken 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Geçtiğimiz gece Çekmeköy Madenler Mevkiinde bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde eğlenirken burada tartışmaya başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında açılan 11 el ateş sonucu yaralanan Onurhan K. ile Halil T. isimli şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar sonunda eğlence merkezinin önünde tartışmaya başlayan iki grup arasında meydana kavgada Onurhan K. ile Halil T. isimli şahısların yaralandığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı, olaya karışan Okan G., Ertan Ö., Hakan K., Samet A. isimli şahısların Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde farklı adreslerde yakalanarak olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Silahlı kavgayla ile ilgili yakalanan şahıslardan 3'ü tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, Okan G. isimli şahıs ise adliye sevk edildi.