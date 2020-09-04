Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığının 81 İlin Valiliğine gönderdiği 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' konulu genelge kapsamında Çekmeköy'de denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, işletmelerde de dezenfektan, maske ve masa mesafeleri kontrol edildi. Denetimlere Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan da katıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İlin valiliğine 'Sağlık için Hepimiz İçin' konulu genelge gönderdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, maske, mesafe ve temizlik kurallarının kontrol edildiği denetimlerde ekipler lokanta, kafe, restoran gibi noktalarda incelemelerde bulundu. Çekmeköy'deki denetimlere Çekmeköy Kammakamı Adem Arslan, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çekmeköy Belediyesine bağlı ekipler katıldı. Denetimde Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, işletmelerin almış oldukları önlemleri yerinde denetleyerek, koronavirüsle mücadelede vatandaşlara uyarılarda bulundu.Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan denetimlerle ilgili, "İçişleri Bakanımızın talimatıyla tüm ülkemizde olduğu gibi Çekmeköy ilçemizde de 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla denetim yapıyoruz. Çekmeköyümüzün 21 mahallesi var. 21 denetim ekibimizle içerisinde mahalle muhtarlarımızı da koyduk, esnaflarımızı dolaşarak uyarıyoruz. Tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ediyoruz. Israrla tedbirlerini almayan vatandaşlarımız, esnaflarımız varsa da idari işlemlerimizi uyguluyoruz." dedi.

- İstanbul