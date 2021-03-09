Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

09.03.2021 13:15

Son dakika haberlerine göre ÇEKMEKÖY'de kaybolan ve evlerinin arkasında bulunan inşaatın, asansör boşluğu için kazılan çukurda ölü olarak bulunan biri 4 diğeri 8 yaşındaki iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda ailesine teslim edildi.

ÇEKMEKÖY'de kaybolan ve evlerinin arkasında bulunan inşaatın, asansör boşluğu için kazılan çukurda ölü olarak bulunan biri 4 diğeri 8 yaşındaki iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda ailesine teslim edildi.

Ağlamaktan konuşamayan baba İlker Büyür'ü yakınları sakinleştirdi. 2 kardeşin kuzeni Sergen Yıldız, 'Yani birisi düşüp öbürü de onu kurtarayım diye mi düşmüş veya birisi kasten mi düşürdü şu an hiçbir şekilde bir şey bilmiyoruz. 12 saat boyunca Çekmeköy'ün altını üstüne getirdik. Evlerinin yanındaki şantiyede asansör boşluğunda çıktılar dedi.

Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler, buradaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. İki kardeşin Çekmeköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

NASIL DÜŞTÜLER, İHMAL Mİ VAR, HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUZ

Adli Tıp Kurumuna gelen ölen 2 kardeşin kuzeni Sergen Yıldız da şunları söyledi Dün saat 15.00 civarında çocukların kaybolduğunu öğrendik. Ondan sonra arama başlattık. Polis ekiplerine, itfaiyeye, gönüllü aramalara başvuru yaptık. Ormanlar, mahalleler, Çekmeköy'ün 12 saat boyunca altını üstüne getirdik ama bulamadık. Evlerinin yanındaki şantiyede asansör boşluğunda çıktılar. Yani insanın geçmeyi bırak, çocuğun bile geçebileceği yer var. Oradan geçip asansör boşluğuna, yağmur suyuyla birikmiş kuyuya yani asansör boşluğuna düşmüş çocuklar. Yani birisi düşüp öbürü de 'onu kurtarayım diye mi düşmüş' veya 'birisi kasten mi düşürdü' şu an hiçbir şekilde bir şey bilmiyoruz. Ama ikisinin cansız bedenini orada bulduk. İhmal mi bilmiyorum belki de düşmüş olabilir. Koşarken yanlışlıkla düşmüş olabilir. Küçük çocuk belki de ikisi bir anda düştü oynarken bilmiyoruz.

Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu, Yenibosna, Otopsi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN ÇOCUKLARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika


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