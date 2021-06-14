(Havadan fotoğraflarla) Çekmeköy'de plastik fabrikasında yangın - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK/ Çekmeköy'de bulunan 2 katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi Emel Sokak'ta bulunan 2 katlı plastik fabrikasında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Sancaktepe, Dudullu, Sultanbeyli müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca olay yerinin yakınında bulunan yüksek gerilim hatlarında yaşanabilecek tehlikelere karşı bölgeye elektrik ekipleri de sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi. Öte yandan iş yeri sahipleri basın mensuplarının görüntü almalarını engellemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları havadan da fotoğraflandı.