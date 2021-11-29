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Son dakika haber... Çekmeköy'de sopalı saldırgan babasını öldüresiye dövdü - Son Dakika

Son dakika haber... Çekmeköy'de sopalı saldırgan babasını öldüresiye dövdü

29.11.2021 14:09
Son dakika haber... Çekmeköy'de sopalı saldırgan babasını öldüresiye dövdü

Son dakika haberleri... Çekmeköy'de babasıyla tartıştığı iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında babasını sopayla öldüresiye dövdü.

Çekmeköy'de babasıyla tartıştığı iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında babasını sopayla öldüresiye dövdü. Sokak ortasında oğlundan sopayla dayak yiyen adam ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Cumartesi günü Çekmeköy'de Mehmet Akif Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, son zamanlarda annesi ve babasıyla tartışmalar yaşayan Resul Yıldız, cumartesi günü babasıyla tekrar tartıştı. Tartışmanın ardından baba dışarıya çıktı. Babasını arkasından takip eden Yıldız, sokak ortasında babasının kafasına sopayla vurarak darp etti. Durumu fark eden vatandaşlar tepki gösterince Yıldız olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle başından ağır yaralanan babayı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren babanın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye döven oğlu Yıldız'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yıldız'ın uzun zamandır psikolojik sorunları olduğu, babasını ve annesini daha öncede tehdit ettiği öğrenildi.

ŞAHSIN BABASINI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye döven Resul Yıldız'ın saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Resul Yıldız babasının arkasından gelerek sopayla babasının kafasına vuruyor. Yerde babasını öldüresiye bir şekilde döven oğlu çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

(Aykut Zor/ İHA)

Resul Yıldız, Cumartesi, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çekmeköy'de sopalı saldırgan babasını öldüresiye dövdü - Son Dakika


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