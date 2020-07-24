Son dakika... Çekya'da Azerbaycan ve Türkiye Türklerinden Ermenilere karşı protesto - PRAG - Son Dakika

Protestodan görüntüler

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın destek için gösteriye katılması Çekya'da Azerbaycan ve Türkiye Türklerinden Ermenilere karşı protesto

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Ermeni göstericileri protesto gösterisine katıldı

PRAG (AA) – Çekya'da Azerbaycan'ın Prag Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen bir grup Ermeniye karşı Türkiye ve Azerbaycan Türkleri protesto gösterisi düzenledi.

Büyükelçilik önünde toplanan çok sayıda gösterici, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yanı sıra "İşgalci Ermenistan topraklarımızdan çık", "Karabağ Azerbaycan'a aittir" yazılı pankartlar açtı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da Azerbaycan'ı desteklemek için gösteriye katıldı.

Büyükelçi Bağış'ın gösteriye katılması Türkiye ve Azerbaycan Türkleri tarafından coşkuyla karşılanırken, göstericiler "Bir millet, iki devlet", "Türkiye-Azerbaycan kardeştir" şeklinde slogan attı.

Gösteride, Azerbaycan'ın Prag Büyükelçisi Adiş Mammadov'la el ele veren Bağış, Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasına verdiği desteği vurguladı.