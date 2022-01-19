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Son dakika haberleri! Çekya hükümeti zorunlu aşılama kararnamesini iptal etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çekya hükümeti zorunlu aşılama kararnamesini iptal etti

19.01.2022 23:39
Son dakika haberleri! Çekya hükümeti zorunlu aşılama kararnamesini iptal etti

Son dakika haberi... Çekya'da önceki hükümet tarafından Mart ayında yürürlüğe girmesi için çıkarılan 60 yaş üstü ve bazı meslek gruplarına yönelik aşı zorunluluğu, yeni hükümet tarafından iptal edildi.

Çekya'da önceki hükümet tarafından Mart ayında yürürlüğe girmesi için çıkarılan 60 yaş üstü ve bazı meslek gruplarına yönelik aşı zorunluluğu, yeni hükümet tarafından iptal edildi.

Çekya'da önceki hükümet tarafından 60 yaş ve üstü kişiler ile sağlık görevlileri, polisler, itfaiyeciler, askerler, sosyal hizmet görevlileri gibi meslek grupları, tıp fakültesi öğrencileri için aşı olmayı zorunlu hale getiren ve Mart ayında yürürlüğe girecek olan kararname, yeni hükümetin bugünkü toplantısında alınan karar doğrultusunda yürürlüğe girmeden iptal edildi.

"BAZI SOSYAL VE YASAL SONUÇLARI VARDI VE BİZ BUNLARA HAZIR DEĞİLDİK"

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çekya Başbakanı Petr Fiala, "Çekya'da Covid-19 aşısı zorunlu olmayacak. Bu karar, aşıyı etkisiz gördüğümüz için alınmadı. Ancak insanları zorlayamayız. Kolay bir karar değildi. Uzmanlar ile görüştük, diğer ülkelerdeki uygulamalara ve sonuçlarına baktık. Zorunlu aşılama ile ilgili kararımız öncesinde işveren temsilcileri ve sendikalar ile görüşerek onların da fikirlerini aldık. Hatta sadece 60 yaş ve üstü kişileri zorunlu aşılama kapsamında tutmak istedik. Ancak meslek gruplarının rızası olmadan onlara zorunlu aşılama getiremeyeceğimize karar verdik ve kararnameyi geri çektik. Zorunlu aşılamanın bazı sosyal ve yasal sonuçları vardı ve biz bunlara hazır değildik" dedi.

"SÖZÜMÜ TUTTUM"

Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek de basın toplantısında, "Aşı zorunluluğu kararnamesini kaldırdık. Sizlere daha önce verdiğim sözü tuttuğum için mutluyum. Vatandaşlarımızı hiçbir zorlama olmadan aşı olmaya davet ediyorum. Aşı olduğumuzda bu virüsten kurtulacağız" şeklinde konuştu. Bakan Valek ayrıca insanları aşılılar ve aşısızlar olarak ayrıştırmanın toplumda derin yaralar açacağını, Çekya Sağlık Bakanlığı'ndan uzman ekiplerin korona virüs önlemleri ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar yaptığını da söyledi.

Çekya'da hükümet ayrıca salgın yasasının etkinliğini Ağustos 2023'ün sonuna kadar uzatan bir değişikliği de onayladı. Salgın yasası, acil durum rejimi dışında Covid-19 ile mücadeleye yardımcı olmayı amaçlıyor.

(Özgür Öztürk/İHA)

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Koronavirüs, Hükümet, Mart, Aşı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çekya hükümeti zorunlu aşılama kararnamesini iptal etti - Son Dakika


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