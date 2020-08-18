Son dakika... Çelik: "(Biden'ın sözleri) Sizinle işbirliği yaptığını söyleyen yabancı bir siyasetçi varken niye... - Son Dakika
Son dakika... Çelik: "(Biden'ın sözleri) Sizinle işbirliği yaptığını söyleyen yabancı bir siyasetçi varken niye...
Bir son dakika haberine göre -AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (7)
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19.08.2020 02:03:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Çelik: "(Biden'ın sözleri) Sizinle işbirliği yaptığını söyleyen yabancı bir siyasetçi varken niye... - Son Dakika