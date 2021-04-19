Son dakika: Çelik: "(Dendias'ın açıklamaları) İlk defa bir bakanın, ülkesinin egemenliğinden bahsederken ülkesinden değil AB'den bahsettiğini gördük" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunan Dışışleri Bakanı Dendias'ın sözleri) Son derece bağnaz, saygısız şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Yunanistan ile) Müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz."

Ömer Çelik: (Dendias'ın açıklamaları) İlk defa bir bakanın, ülkesinin egemenliğinden bahsederken ülkesinden değil AB'den bahsettiğini gördük."