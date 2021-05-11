AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında bazı İsraillilerin sevinç gösterisinde bulunmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka bir şeyle anılmaları mümkün değil." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, paylaşımında İsraillilerin kutlamasına ilişkin bir de videoya yer verdi.