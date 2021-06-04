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Son dakika haberi: Çeltikte "damla sulama sistemi"yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Çeltikte "damla sulama sistemi"yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor

04.06.2021 12:10

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de geleneksel yöntemlerle tonlarca su harcanarak yapılan çeltik ekiminde, damla sulama sitemiyle hem yüksek oranda su tasarrufu sağlanıyor hem de engebeli arazilerde çeltik ekimi yapılabiliyor.

Türkiye'de geleneksel yöntemlerle tonlarca su harcanarak yapılan çeltik ekiminde, damla sulama sitemiyle hem yüksek oranda su tasarrufu sağlanıyor hem de engebeli arazilerde çeltik ekimi yapılabiliyor.

Çeltik, dünyada mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekilen tarımsal ürün olarak dikkati çekiyor. Sulama imkanına bağlı olarak Türkiye'de 35 ilde çeltik üretimi yapılıyor.

Çeltik üretiminde bir kilogram ürün için yaklaşık 1200 litre su yeterli olurken, bu miktar aşırı su kullanımı nedeniyle 4-5 bin litrelere kadar çıkabiliyor.

Türkiye'nin "çeltik ambarı" olarak bilinen Edirne'de yılda ortalama 500 bin dönüm alanda çeltik ekimi yapılıyor. Bölgede geleneksel yöntemlerle yapılan ekimin yanı sıra, bazı çeltik üreticileri bu sene damla sulama sistemini ilk kez kullanmaya başladı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon ton çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

Tülek, Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 45'ini karşılayan Edirne'de çeltik ekim mesaisinin sona erdiğini ifade etti.

Çeltik üretiminde suyun önemine işaret eden Tülek, "Son zamanlarda çeltik üretiminde damla sulama sistemi kullanılmaya başlandı. Engebeli alanlarda sulama imkanı varsa bu sistemle çeltik tarımının yapılabildiğini gördük. Damla sulama sistemi ayrıca yüksek oranda su tasarrufu sağlıyor." dedi.

Çeltik üreticileri "damla sulama sistemi"nden memnun

Merkeze bağlı Tayakadın köyünde çeltik üretimi yapan Ersan Fırtına ise daha önce geleneksel yöntemlerle ekim yaptığını, bu yıl ilk kez damla sulama sistemini kullandığını anlattı.

Şimdiden bu sistemin birçok faydasını gördüğünü vurgulayan Fırtına, "Bu sistem sayesinde daha önce buğday ektiğimiz yerde çeltik ekimi de yapabildik. Ayrıca çok miktarda su tasarrufu sağladık." diye konuştu.

Bu yıl Tarım ve Orman Müdürlüğünün teşvikiyle söz konusu alanda ilk kez çeltik ektiğini belirten Fırtına, şöyle konuştu:

"Burası daha önce buğday ekiliydi, biçtik, ot balyalarımızı aldık. Yerimizi sürdük ve işlemleri yaparak ekime hazır hale getirdik. İlaçlarımızı attık, merdanelerimizi çektik. Çeltiğimizi ektik. Dekara 20 kilogram tohum attık, ilacını verdik, damlamalarını çekerek suyu verdik. Damlama suyla çeltik ekimini gerçekleştirdik. Damlama suyla çeltik ekiminin amacı ekilemeyen yerlere çeltik ekmek, sudan tasarruf etmek. İlk kez az bir suyla çeltiklerimizi çimlendirdik ve çıkardık. Suyu az olan bölgelerde geleneksel anlamda çeltik ekimi yapılamıyor ama damlama sulamayla buralarda bile, eğimli arazilerde bile çeltik ekiminin yapılabileceğini gördük. Hem enerjiden hem de sudan tasarrufu sağlıyoruz "

Fırtına, ekim yaptığı 20 dekarlık alana yaklaşık 30 kilometre boru hattı çektiklerini anlatarak, "70 santimetreye bir damlama borusu çektik. Çok kısa sürede tarlamızın üzeri su oldu. 20 dekar alanı iki seferde sulama şansına sahibiz. İlk 10 dekarlık bölümü 5-6 saatte, 20 dekar alanı 10 saate suladık. Tarla suya doydu, bundan sonraki sulamalarımızı 3-4 saatte yapabileceğiz." dedi.

Çeltik üreticisi Mehmet Toparlak ise yaklaşık 10 dönümlük alanda geleneksel yöntemlerle çektik ekimi yaptığını dile getirdi.

Arkadaşının damla sulama sistemiyle çeltik ektiğini görünce tarlasına giderek inceleme yaptığını ve bu sistemi çok beğendiğini anlatan Toparlak, "Geleneksel yöntemle çok su harcıyoruz. Gördüğüm kadarıyla damla sulamayla büyük su tasarrufu sağlanacak. Engebeli arazilere de ekebileceğiz. Damla sulamayla arazimizden bir sezonda iki ürün alma imkanımız olacak." ifadesini kullandı.

Toparlak, seneye kendisi gibi birçok çiftçi arkadaşının damla sulama yöntemiyle çeltik ekimi yapacağını sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Çeltikte damla sulama sistemi yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Çeltikte damla sulama sistemi yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Çeltikte damla sulama sistemi yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Çeltikte damla sulama sistemi yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Çeltikte damla sulama sistemi yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Çeltikte damla sulama sistemi yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Çeltikte damla sulama sistemi yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Çeltikte damla sulama sistemi yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Çeltikte damla sulama sistemi yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor

Fırtına, Türkiye, Edirne, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çeltikte 'damla sulama sistemi'yle su tasarrufu sağlanıyor, eğimli araziler tarıma kazandırılıyor - Son Dakika


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