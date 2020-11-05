Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı

05.11.2020 20:19
Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı, System.String[]

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cenazeden dönen otomobil elektrik aydınlatma direğine çarptı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cenazeden dönen otomobil elektrik aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Düzce'de katıldığı cenaze töreninden Kdz. Ereğli istkametine seyir halinde olan 67 TN 696 plakalı otomobil sürücüsü Alaplı Belediye Plajlar mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada yan koltukta bulunan Asiye S.araç içerisinde yaralanırken, arkadan gelen 67 AAD 115 plakalı otomobil sürücüsü Abdurrahim Ş., kaza yapan araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik direğine çarpan otomobilin içinde sıkışan yaralı itfaiye ekibi tarafından araç içerisinden çıkartıldı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle Alaplı jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, otomobil yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı. - ZONGULDAK

Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı

Zonguldak, Otomobil, Cenaze, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı - Son Dakika


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