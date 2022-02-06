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Son dakika! Cenazeden dönen aile kaza yaptı - Son Dakika

Son dakika! Cenazeden dönen aile kaza yaptı

06.02.2022 21:11
Son dakika! Cenazeden dönen aile kaza yaptı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ordu'da cenaze töreninden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil Samsun'da kaza yaptı.

Ordu'da cenaze töreninden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil Samsun'da kaza yaptı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu 200 Evler karşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gittikleri Ordu'nun İkizce ilçesindeki akrabalarının cenaze töreninden dönen ailesinin içinde bulunduğu 34 ED 8477 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp savrularak refüje çıktı. Otomobilde bulunan 1'i bebek 6 kişi kazayı yara almadan atlatırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Son dakika! Cenazeden dönen aile kaza yaptı
Son dakika! Cenazeden dönen aile kaza yaptı

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Samsun, Cenaze, Ordu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Cenazeden dönen aile kaza yaptı - Son Dakika


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