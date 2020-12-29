Son Dakika | Cenazelerinin karıştığını definden sonra öğrendiler - Son Dakika

Son Dakika | Cenazelerinin karıştığını definden sonra öğrendiler

29.12.2020 19:21
Son Dakika | Cenazelerinin karıştığını definden sonra öğrendiler, System.String[]

Son dakika haber: Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden annelerinin cenazesini teslim alan Sakaryalı bir aile, defin işleminin ardından cenazelerinin karıştığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden annelerinin cenazesini teslim alan Sakaryalı bir aile, defin işleminin ardından cenazelerinin karıştığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Tekirdağ'daki bir özel hastanede Kovid-19 tedavisi gören anneleri Fatma Patan'ın (64) ölüm haberi Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Aile, Kovid-19 önlemleri kapsamında teslim aldıkları cenazeyi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda defnetti.

Aile bir süre sonra hastaneden aldıkları telefonla annelerinin bugün vefat ettiğini, gönderilen cenazenin ise kalp krizi sonucu ölen Hülya Fatma Avlaç'a (49) ait olduğunu öğrendi.

Aldıkları haberle adeta şaşkınlık yaşayan aile, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla getirilen annelerinin cenazesini toprağa verdi.

Daha önce defnedilen cenaze ise yetkililerce mezardan çıkarılarak ailesine teslim edildi.

"Hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız"

Vefat eden Fatma Patan'ın oğlu Nurettin Patan, gazetecilere, annelerinin cenazesini Kovid-19 nedeniyle yakından teşhis edemediklerini, o nedenle evrakları imzalayıp Karasu'ya döndüklerini söyledi.

Yanlış cenazeyi aldıklarını mezarın başında telefonla öğrendiklerinde şok yaşadıklarını dile getiren Patan, "Avlaç ailesiyle konuşarak cenazelerimizi değiştirdik. Hastaneden bize yanlış cenaze verdiler. Defnedilmiş cenazeyi geri çıkarmak zorunda kaldık. Hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız." şeklinde konuştu.

Tekirdağ, Sakarya, Cenaze, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cenazelerinin karıştığını definden sonra öğrendiler - Son Dakika


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