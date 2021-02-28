Son dakika! Cengiz Seçsev: "Eskişehirspor geleceği adına Türk futboluna artı verecek oyuncular kazanıyoruz"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni gençleri sahaya sürüyoruz. Eskişehirspor ve Türk futboluna artı verecek oyuncuları kazanıyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, 10 gün içinde oynanan 3 karşılaşmayı oyuncularının kaldırmaya alışık olmadığını ifade etti. Zorlu bir maç oynadıklarını ifade eden Seçsev, "Bu zorlu maçlarda arka arkaya üç tane maç oynamak bizi zorluyor. Bu kadar süre içerisinde maç oynamaya alışık olmayan bir kadromuz var. Yeni yeni gençler sahaya sürüyoruz. Buda bize kazanç oluyor. Böyle böyle birkaç oyuncumuz daha arkadan gelecek. Onları da kazanırsak, Eskişehirspor'un geleceği adına ve Türk futboluna artı verecek adına bugün ki oyunu kapatmış oluyoruz. İstanbulspor'a başarılar diliyorum. İyi bir ekip. Biz böyle iyi ekiplere karşı ne kadar zorlansak da bize tecrübe oluyor. İlerleyen haftalarda bu tecrübeyi sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Kendilerine de başarılar diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR