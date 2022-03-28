Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı - Son Dakika
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Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı

28.03.2022 13:11
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da masanın üzerinde cep telefonunu unutan zihinsel engelli vatandaş, hırsızların hedefi oldu.

Antalya'da masanın üzerinde cep telefonunu unutan zihinsel engelli vatandaş, hırsızların hedefi oldu. Geri döndüğünde cep telefonunu göremeyen vatandaş, üzüntüden kendisini yerlere fırlattı. Şüpheliler çok geçmeden bekçiler tarafından yakalanırken, cep telefonunu teslim alan vatandaşın yüzünde gülücükler açtı. Hırsızlık anı ve vatandaşın cep telefonu üzüntüsüyle kendini yerlere atma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz cumartesi günü 10.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki bir işletmede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kaya'ya ait işletmede yaklaşık 20 yıldır gelip işyeri sahipleriyle zaman geçiren zihinsel engelli Hüseyin Bozdemir (39), sandalyede oturduğu sırada cep telefonunu masada unutup, yan taraftaki başka bir işletmeye geçti. Bu sırada kimliği belirsiz iki hırsızlık şüphelisi, telefonu alıp kayıplara karıştı. Geriye döndüğünde cep telefonunu göremeyen Bozdemir, ceplerini ve işyerini kontrol ettikten sonra çalındığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Durumun polise bildirilmesinin ardından şüphelilerin kimlikleri güvenlik kameralarından tespit edildi. Çevrede araştırma başlatılırken, iki şüpheli gece saatlerinde bekçiler tarafından yakalandı. Üzerlerinden Bozdemir'e ait cep telefonu çıkan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Savcılığa sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenilirken, cep telefonu da 24 saat dolmadan Bozdemir'e teslim edildi.

"Cebimde taşıyacağım artık"

Telefonunu alınca mutluluktan havalara uçan Bozdemir, emniyet güçlerine çok teşekkür ettiğini ve bir daha telefonu unutmayıp hep cebinde taşıyacağını söyledi.

"Çok üzüldü"

İşletme sahibi Orhan Kaya ise olay anının şu sözlerle anlattı:

"Bu melek kardeşimiz, telefonu masada bırakıp yandaki komşu esnafa geçiyor. O arada iki şahıs telefonu görüyor ve tekrar geri gelip kardeşimizin telefonunu alıyor ve kayıplara karışıyor. Hırsızlık yaşandığında çok üzüldü ve kendini yere attı. Emniyet teşkilatımızın çabalarıyla kardeşimizin telefonu bir gün geçmeden bulunuyor. Çok sevindi. Hırsızlık yaşandığında çok üzüldü ve kendini yere attı. O yüzden emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz."

"Halkla ilişkiler müdürümüz"

Kaya, 20 senedir yanlarına gelen Hüseyin Bozdemir'in kendileri için çok kıymetli olduğunu da sözlerine ekleyip, "Meleğimiz ve halkla ilişkiler müdürümüz. Biz onu, o da bizi çok seviyor. İyi ki var" dedi.

Telefonunu bulamayınca üzüntüden kendisini yerlere attı

Öte yandan hırsızlık anı ve engelli vatandaşın yaşadığı büyük üzüntü güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cep telefonuyla ilgilenen Bozdemir'in, bir süre sonra telefonu masaya bırakıp yan taraftaki işletmeye gittiği, bu sırada iki hırsızlık şüphelisinin yürürken cep telefonunu fark edip çalması yer aldı. Tam hırsızlık anında ise Bozdemir'in işletmeden çıkıp masaya yönelmesi, ancak hırsızlığı fark etmemesi, ardından ceplerini kontrol edip işyerine girerek arama yapması ve bulamayınca da üzüntüden kendisini yerlere atması görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı
Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı

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Orhan Kaya, Hırsızlık, Antalya, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Cep telefonu çalınan zihinsel engelli vatandaş üzüntüden kendini yerlere attı, telefonuna kavuşunca yüzünde gülücükler açtı - Son Dakika
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