Son dakika! Cep telefonuna gelen mesajı göstermeyen hamile eşini öldüresiye dövdü - Son Dakika

ADANA'da, Suriye uyruklu Muhammed Rıza el-Mahmud (26), cep telefonuna gelen mesajı göstermediği gerekçesiyle 7 aylık hamile eşi Tebarek Arbeş'i (20) ellerini bağlayarak dövüp, vücudunda sigara söndürdü. El-Mahmud, 4 gün boyunca işkence yaptığı eşini, tekrar tartışınca yine öldüresiye dövüp, yüzünü tanınmaz hale getirdi. Bilinci kapanınca eşini hastaneye götüren el-Mahmud, gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Muhammed Rıza el-Mahmud, iddiaya göre, cep telefonu kullanması nedeniyle eşi Tebarek Arbeş ile tartıştı. Eşinden cep telefonunu alan el-Mahmud, ailesiyle görüşmek isteyince telefonu Tebarek'e geri verdi. El-Mahmud, 9 Ocak sabahı, mesaj gelen telefona bakmak istedi ancak eşi göstermedi. Bunun üzerine ellerini iple bağladığı 7 aylık hamile eşini, 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde döven el-Mahmud, vücudunda da sigara söndürdü.

BİLİNCİ KAPANINCA HASTANEYE GÖTÜRDÜGünlerce eşine işkence uygulayan el-Mahmud, 13 Ocak sabahı yeniden tartıştığı Tebarek'i öldüresiye dövdü. Kanlar içinde kalan ve yüzü tanınmaz hale gelen eşinin bilincini kaybettiğini anlayan el-Mahmud, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Tebarek Arbeş'i, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürdü. Kadının travma geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak ve yanık izlerinin bulunduğu belirlendi. Hastanede tedavisi süren Tebarek'in hayati tehlikesinin devam ettiği, karnındaki bebeğin ise sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi. 'KENDİMİ KAYBETTİM'Eşiyle hastaneye gelen el-Mahmud ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. İfadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne süren el-Mahmud, "Telefonuna mesaj geldi. Telefonunun nerede olduğunu sorduğumda, cevap vermedi. Kendimi kaybedip yumruklamaya başladım. Kendime geldiğimde kanlar içindeydi" dedi.TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Rıza el-Mahmud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. El-Mahmud'un 'cinsel istismar', 'yaralama' gibi suçlardan da çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.