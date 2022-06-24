Son dakika! Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü

24.06.2022 15:50

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'da Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaymakamlık binasının 4'üncü katındaki arşiv odasından duman çıktığını gören temizlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede alevler odayı sardı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Çerkezköy Kaymakam Vekili ve Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, bölgeye gelerek bilgi aldı. Sağır, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Binada temizlik çalışmaları başlatıldı.

YORUMLAR
500
Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Kaymakamlıkta korkutan yangın Son dakika haber: Kaymakamlıkta korkutan yangın
Kaynak: AA

Kaymakamlık, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 16:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement