Son dakika... Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

07.03.2022 13:37
Son dakika... Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 'Güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ile uyuşturucu madde bulundurmak-Kasten yaralama, Mala zarar verme ve Kesici aletle yaralama' olaylarına karıştıkları belirlenen 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Son dakika... Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı
Son dakika... Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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