Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 'Güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ile uyuşturucu madde bulundurmak-Kasten yaralama, Mala zarar verme ve Kesici aletle yaralama' olaylarına karıştıkları belirlenen 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika