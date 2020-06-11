Son dakika... Çeşme'de ilk kez ekilen Karabuğday'ın yaygınlaştırılması hedefleniyor

İzmir'de ilk kez Çeşme'de ekilen Greçka (Karabuğday) başarılı sonuç verirken, Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, yararları saymakla bitmeyen Greçka'yı Çeşme'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çeşme ilçesinde ekilen Greçka (Karabuğday) kentte başarılı sonuçlar verdi. Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci de, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'in de teşvikleriyle, alternatif ürünler, katma değeri yüksek ürünler üzerinde durduklarını vurguladı. Keçeci, yararları saymakla bitmeyen Greçka'yı Çeşme'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Keçeci, "Çeşme'yi, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik ürünler merkezi yapmak istiyoruz. Bu kapsamda da, özellikle tıbbi ve aromatik yönü kuvvetli ürünleri ilçemize kazandırmak istiyoruz. Alternatif ürünlerde Çeşme olarak en önde temsil edilmek istiyoruz" diye konuştu.

"Protein oranı yüksek, gluten içermiyor"

Çeşme'de ilk kez uygulaması yapılan çok önemli bir bitkiyi tanıtmak istediklerini söyleyen Keçeci, "Bitkinin ismi Greçka. Adı Karabuğday olarak Türkçe'ye çevrilmiş bir bitki. Karabuğday denmesine rağmen Tahılgiller grubundan değil; kuzukulağıgillerden. 90 günde hasada gelme özelliği var. Tohumu oldukça kuvvetli. Burada şubat ayında ekimini gerçekleştirdik. Protein oranı oldukça yüksek. Yüzde 11 gibi protein oranı var. Bu bitkinin en önemli özelliklerinden birisi, Çölyak hastaları için önemli olan gluten içermemesi. Bu nedenle oldukça tercih edilen bir ürün" diye açıkladı.

"Alternatif bir ürün olarak Çeşme'ye kazandırdık"

Bitkinin adaptasyonunun oldukça kuvvetli olduğunu belirten Keçeci, "Toprak yapısı çok da uygun olmayan bu vadide ekilen bitki, oldukça güzel gelişim sağlamış. Dolayısıyla alternatif ürün olarak Çeşme'mize kazandırmış olduk. Bu ürünü, ileri ki yıllarda daha geniş alanlarda geliştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Greçka'nın arıcılık için de çok yararlı bir ürün olduğunu ifade eden Keçeci, "Bitki, 90 günlük ömrünün, yaklaşık 45-50 gününü çiçekte geçiriyor. Dolayısıyla arıcılık faaliyeti yapan üreticilerimizin bu bitkiyle mutlaka tanışmasını temenni ediyoruz. Mutlaka arı kovanlarının etrafına veya yakınına Greçka'yı dikmelerini öneriyoruz" diye belirtti.

"Daha kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz"

Greçka'nın çok amaçlı bir bitki olduğunu vurgulayan Keçeci, "Aynı zamanda Greçka, küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile tavuk besiciliğinde de kullanılıyor. Kuş yemi olarak da tercih edilebiliyor. Yeşil gübre olarak bile kullanılabiliyor. Toprağınızı ıslah etmek istediğinizde bu bitkiyi yeşil gübre olarak kullanıp, toprağı daha verimli hale getirebiliyorsunuz. Çeşme olarak Greçka'yı daha geniş alanlarda, daha kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Biz tohumları, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünden temin ettik. İsteyen üreticilerimize bu tohumları vereceğiz. Bu ürün yılda iki defa da ekilebilir. Şubat ayı gibi birinci ekimi gerçekleştirdikten sonra eylül ayında da ikinci ekim yapılabilir. İlk kez 2019 yılında, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Ahmet Keçeci'nin önerisiyle, ara ürün olarak, Karabuğday da denilen Greçka'nın ilk denemesini yaptık. Yaklaşık 300 metrekare gibi bir alana dikimini yaptık. Bizim burada arılarımız da var. Burada mayıs ayı sonu gibi doğadaki çiçek bitiyor. Bahar buraya erken geliyor, erken bitiyor. Greçka, arı için gerekli olan çiçek sorununu büyük ölçüde çözdü. Biz de faydalı gördüğümüz için geçtiğimiz yol tohumlarını aldık" şeklinde konuştu. - İZMİR