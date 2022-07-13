2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: DHA
İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6) - Son Dakika
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