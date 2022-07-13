Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6) - Son Dakika
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Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6)

13.07.2022 22:18
Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIİzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


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Son dakika haber... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı Son dakika haber... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Kaynak: DHA

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6) - Son Dakika
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