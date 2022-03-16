Son dakika! Çeşme'de öğrenci yurdunda çıkan yangın ucuz atlatıldı - Son Dakika

Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci yurdunda, bir odadan duman sızmasıyla fark edilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Öğrencilerin derste olması ve yurdun boş olması nedeniyle yangın ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hemen bitişiğinde bulunan öğrenci yurdunda, görevli tarafından dumanlar fark edildi. Görevli, hemen durumu yurdun yetkililerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ders saati olması, yurdun boş olduğunun bilinmesine rağmen odalar tek tek kontrol edildi. Ayrıca itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangın tüpleri ve yangın sistemi ile yangına ilk müdahaleler yapıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından yangın, müdahale edilerek söndürüldü. Yangın nedeniyle yurtta maddi hasar meydana geldi.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 1. kat boşaltılarak bu katta kalan öğrenciler diğer katların odalarına ve okulun uygulama oteline yerleştirildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR