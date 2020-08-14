Son dakika... Çeşme'de, otluk alanda yangın (2) - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ, BÖLGEYİ HELİKOPTERDEN İNCELEDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler saatlerdir müdahale ediyor. Henüz etkisi devam eden yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangının trafolardan çıkabileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Pakdemirli, yangından 50 hektar civarı alanın etkilendiğini de ifade etti.

Pakdemirli, daha sonra yangın meydana gelen bölgeyi helikopterden inceledi. Pakdemirli'nin keşif uçuşu sırasında, DHA muhabiri de helikopterde hazır bulundu.