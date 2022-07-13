Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan alevlere müdahale sürerken, tedbir amaçlı olarak iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Alevlerin yaklaşması sebebiyle boşaltılan Sertur ve Özpamir sitesinde vatandaşlar evlerini terk ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin parladığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı - Son Dakika

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