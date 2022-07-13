Son dakika haberleri... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı

13.07.2022 21:55

Son dakika haber... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken tedbir amaçlı 2 sitenin boşaltıldığı öğrenildi.

Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken tedbir amaçlı 2 sitenin boşaltıldığı öğrenildi.

Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan alevlere müdahale sürerken, tedbir amaçlı olarak iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Alevlerin yaklaşması sebebiyle boşaltılan Sertur ve Özpamir sitesinde vatandaşlar evlerini terk ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin parladığı kaydedildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

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Son dakika haber... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı Son dakika haber... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı Son Dakika | Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu Son Dakika | Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı - Son Dakika

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