Son Dakika: Çeşme'de yangın sebebiyle 4 site boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'in çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniği sürüyor. İlçede tedbir amaçlı olarak 4 sitenin boşaltıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz ve 8 dozer müdahale etti.

4 site boşaltıldı

Öte yandan yangının rüzgarın da şiddetiyle büyümesi üzerine tedbir amaçlı olarak Termal Kent Sitesi, Gökçe Çiçek Sitesi ve Günkent Sitesi'nin de aralarında olduğu 4 sitenin boşaltıldığı bilgisi edinildi.

Yangının gece saatlerinde çıkması havadan müdahaleyi mümkün kılmazken, karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)