Son Dakika | Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu

13.07.2022 21:11

Gelen son dakika haberine göre Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu Yangın çiftlikte kaynak yapan işçilerin sıçrattığı kıvılcım nedeniyle çıktı İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış sebebi de belli oldu.

Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu

Yangın çiftlikte kaynak yapan işçilerin sıçrattığı kıvılcım nedeniyle çıktı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış sebebi de belli oldu. Çiftlikte kaynak yapan işçilerin sıçrattığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenilen yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri'nin de etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

Kaynaktan çıkan kıvılcımın sıçraması sonucu yangın çıkmış

Öte yandan edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

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Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucunda yangın çıkmış Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucunda yangın çıkmış Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı
Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu - Son Dakika

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