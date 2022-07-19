Son Dakika | Çeşme polisinden bayram tatili boyunca sıkı denetim - Son Dakika
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Son Dakika | Çeşme polisinden bayram tatili boyunca sıkı denetim

19.07.2022 23:39
Son Dakika | Çeşme polisinden bayram tatili boyunca sıkı denetim

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Çeşme ilçesine 9 günlük bayram tatilinde ilçeye 191 bin 587 araç girişi olurken, 191 bin 212 de araç çıkışı oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesine 9 günlük bayram tatilinde ilçeye 191 bin 587 araç girişi olurken, 191 bin 212 de araç çıkışı oldu. Bayram tatili boyunca 35 ayrı noktada denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda nüfus yoğunluğunun artması nedeniyle takviye ekiplerle birlikte denetimlerini yoğunlaştırdı. 9 günlük bayram tatilinde 35 ayrı noktada denetim gerçekleştiren ekipler, 6 bin 302 kişiye GBT sorgusu yaparken, çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 11 kişiyi ise yakaladı.

4 şüpheli tutuklandı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede 35 ayrı noktada gerçekleştirdiği uygulamalarda, 2 tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, narkotik suçlarında aranması olan 19 şüpheliye adli işlem başlattı. İşlem başlatılan 19 şüpheliden 4'ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 işletmeye işlem yapıldı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde olan 18 işletme hakkında canlı müzik belgesi olmadığı, işletmenin sorumlu işleticisinin işletmede olmadığı, işletmenin tabela ve ruhsat isminin farklı olduğu, işletmenin mesul müdürlük belgesi olmadığı ve işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği suçlarından idari işlem başlattığı bildirildi.

2 bin 287 araç kontrol edildi

Uzun bayram tatili boyunca ilçede ekipler tarafından trafik denetimi de gerçekleştirildi. İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde, 2 bin 287 araç kontrol edilirken, 217 araç sürücüsünün trafik ihlali yaptığı tespit edildi. Trafik ihlali yapan araç sürücülerine ise toplamda 1 milyon 750 TL idari para cezası uygulandığı belirtilirken, bu çerçevede 43 araç trafikten men edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çeşme polisinden bayram tatili boyunca sıkı denetim - Son Dakika

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