Son dakika... ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Okulların erken açılması turizme zarar verir"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 31 Ağustos'ta okulların açılması kararına değinerek, "Çeşme'nin güzelliklerini tatilcilere yaşatmak varken, tam da yoğun günlerde okulları açmak gerçekten biz turizmcilerin moralini bozar. Okulların erken açılması turizme zarar verir. Böyle olmaması da yetkililerden talebimizdir" dedi.



ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, korona virüsü nedeniyle yaz sezonuna geç başladıklarını belirtti. Alınan 31 Ağustos kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Okulların erken açılması, zaten geç, sorunlu ve moralsiz başlayan turizme bir balta daha vurmuş olur. 31 Ağustos, turizm hareketliliğinin yoğun olduğu günlere denk geliyor. Çeşme'de yüzde 100 doluluğun olduğu günlerdir. Dolayısıyla o tarihlerde okulların açılması turizme zarar verir ama biz şuna inanıyoruz ki Bilim Kurulu toplanarak bu konuyu görüşecektir. Milli Eğitim Bakanımızın ve Kültür ve Turizm Bakanımızın bu konuda çalışmalar yaptığını duyduk. Özel okullar da, devlet okulları da önceki yıllarda olduğu gibi eylül ayının ortalarında açılmalıdır. Özellikle bu sene hassas olmak gerekiyor, çünkü otellerimiz çok ciddi hazırlık yaptı. Temmuz ve ağustos aylarında Çeşme'nin güzelliklerini tatilcilere yaşatmak varken, tam da yoğun günlerde okulları açmak gerçekten biz turizmcilerin moralini bozar. Böyle olmaması da yetkililerden talebimizdir" diye konuştu.



"Gelecek tatilcilerimizin kafası rahat olsun"



Covid-19 mücadelesi kapsamında bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda iki aydan beri yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Demir, "Çeşme olarak 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile ilgili ciddi çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Güvenli Turizm Sertifikası'nı şu ana kadar 25 otelimiz aldı. Bu sayı, 15 Temmuz'a kadar 100'e doğru gidecektir. 50 odanın üzerinde olan tüm oteller, artık bu sertifikayı almak zorunda ama Çeşme olarak bu zorunluluk gelmeden zaten bu sertifikanın gereklerini yerine getirmiştik. 25 kilometreyi bulan plajımız, 50'nin üzerinde beach club var. Bunların yüzde 80'i açıldı. Şu anda hizmet veriyorlar ama kapasitelerini kontrollü olarak dikkat ediyorlar. Hiçbir beach club, yüzde 100 kapasiteyle hizmet vermiyor. Girişlerinde kapasiteleri yazıyor. Dolayısıyla yüzde 50-60 seviyelerinde misafir kabul ediyorlar. Genel olarak baktığımızda biz Çeşme olarak bugünlere hazırlandık. Gelecek tatilcilerimizin kafası rahat olsun. Çeşme'ye geldiklerinde huzur içinde tatil yapabilecekler. Herhangi bir endişeye, herhangi bir kötü düşünceye hiçbir şekilde meyil vermesinler" dedi. - İZMİR