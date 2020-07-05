Son dakika... ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Okulların erken açılması turizme zarar verir" - Son Dakika

Son dakika... ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Okulların erken açılması turizme zarar verir"

Gelen son dakika haberine göre Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 31 Ağustos'ta okulların açılması kararına değinerek, "Çeşme'nin güzelliklerini tatilcilere yaşatmak varken, tam da yoğun günlerde okulları açmak gerçekten biz turizmcilerin moralini bozar. Okulların erken açılması turizme zarar verir.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 31 Ağustos'ta okulların açılması kararına değinerek, "Çeşme'nin güzelliklerini tatilcilere yaşatmak varken, tam da yoğun günlerde okulları açmak gerçekten biz turizmcilerin moralini bozar. Okulların erken açılması turizme zarar verir. Böyle olmaması da yetkililerden talebimizdir" dedi.

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı


ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, korona virüsü nedeniyle yaz sezonuna geç başladıklarını belirtti. Alınan 31 Ağustos kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Okulların erken açılması, zaten geç, sorunlu ve moralsiz başlayan turizme bir balta daha vurmuş olur. 31 Ağustos, turizm hareketliliğinin yoğun olduğu günlere denk geliyor. Çeşme'de yüzde 100 doluluğun olduğu günlerdir. Dolayısıyla o tarihlerde okulların açılması turizme zarar verir ama biz şuna inanıyoruz ki Bilim Kurulu toplanarak bu konuyu görüşecektir. Milli Eğitim Bakanımızın ve Kültür ve Turizm Bakanımızın bu konuda çalışmalar yaptığını duyduk. Özel okullar da, devlet okulları da önceki yıllarda olduğu gibi eylül ayının ortalarında açılmalıdır. Özellikle bu sene hassas olmak gerekiyor, çünkü otellerimiz çok ciddi hazırlık yaptı. Temmuz ve ağustos aylarında Çeşme'nin güzelliklerini tatilcilere yaşatmak varken, tam da yoğun günlerde okulları açmak gerçekten biz turizmcilerin moralini bozar. Böyle olmaması da yetkililerden talebimizdir" diye konuştu.


"Gelecek tatilcilerimizin kafası rahat olsun"


Covid-19 mücadelesi kapsamında bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda iki aydan beri yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Demir, "Çeşme olarak 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile ilgili ciddi çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Güvenli Turizm Sertifikası'nı şu ana kadar 25 otelimiz aldı. Bu sayı, 15 Temmuz'a kadar 100'e doğru gidecektir. 50 odanın üzerinde olan tüm oteller, artık bu sertifikayı almak zorunda ama Çeşme olarak bu zorunluluk gelmeden zaten bu sertifikanın gereklerini yerine getirmiştik. 25 kilometreyi bulan plajımız, 50'nin üzerinde beach club var. Bunların yüzde 80'i açıldı. Şu anda hizmet veriyorlar ama kapasitelerini kontrollü olarak dikkat ediyorlar. Hiçbir beach club, yüzde 100 kapasiteyle hizmet vermiyor. Girişlerinde kapasiteleri yazıyor. Dolayısıyla yüzde 50-60 seviyelerinde misafir kabul ediyorlar. Genel olarak baktığımızda biz Çeşme olarak bugünlere hazırlandık. Gelecek tatilcilerimizin kafası rahat olsun. Çeşme'ye geldiklerinde huzur içinde tatil yapabilecekler. Herhangi bir endişeye, herhangi bir kötü düşünceye hiçbir şekilde meyil vermesinler" dedi. - İZMİR

Yakup Demir, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... ÇEŞTOB Başkanı Demir: 'Okulların erken açılması turizme zarar verir' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 10:07 Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:57 Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı 16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
16:39
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
16:38
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
14:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 17:10:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Okulların erken açılması turizme zarar verir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]