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Son dakika! Çetin Doğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Son dakika! Çetin Doğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi

31.08.2021 18:03
Son dakika! Çetin Doğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: YARGILANDIĞI 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılıp, İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Çetin Doğan, hastanede sağlık kontrolden geçirildi.

YARGILANDIĞI 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılıp, İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Çetin Doğan, hastanede sağlık kontrolden geçirildi. Doğan, kontrolün ardından tekrar cezaevine götürüldü.

İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi'nde kalan eski Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk işlemleri için, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emekli Orgeneral Çetin, hastanedeki tahlil, tetkik ve tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilini ziyaret etmek için İzmir Cezaevi'ne gittiğini ancak bugün de sağlık sorunları nedeniyle üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini öğrendiği söyledi. Emekli Orgeneral Çetin'in daha önce by-pass ameliyatı olduğunu belirten Avukat Ersöz, "Bunu bağlı kalbinde sorun var. Yine daha önce belinden ameliyat olmuştu. Ameliyat olduğu bölgedeki disklerden birinde kayma meydana gelmiş. Şu an eğilip, ayakkabısını bile bağlayamayacak durumda. Geçen hafta da kendisi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmişti" dedi.


Son dakika! Çetin Doğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi
Son dakika! Çetin Doğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi

Çetin Doğan, Cezaevi, Emekli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Çetin Doğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika


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