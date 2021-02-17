Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adanalı efsane hakem merhum İlyas Ayan'ın adına yakışır bir tesis kazandırdıklarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adana Şube Başkanı Tülay Tapçı, Adana İl Hakem Kurulu Başkanı Cahit Kum, dernek üyesi hakem ve gözlemciler Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

TFFHGD Başkanı Tülay Tapçı, Başkan Soner Çetin'in derneği önemli yardımları olduğunu belirterek, "8 Mart 2019 tarihinde derneğimize yaptığını ziyaretlerde bazı sözler verdiniz. Sağolun hepsini geçen zaman içerisinde yerine getirdiniz. Desteklerinizle hakem ve gözlemcilerimiz güzel bir dernek binasına kavuştu. Her zaman hakem ve gözlemci camiasının yanında oldunuz. Biz de teşekkür etmek için sizi ziyaret etmek istedik" dedi.

Birçok siyasetçinin dernek ziyaretinde bulunduğunu ancak sözünü tutan tek kişinin Başkan Soner Çetin olduğunu ifade eden Tülay Tapçı, "Biz dernek olarak Adana futbolunu Süper Lig'de temsil eden tek camiayız. Soner Başkanı birliğimiz ve başarımızın destekçisi olarak görüyoruz. Meclis kararıyla Adanalı efsane hakem İlyas Ayan'ın adının derneğimizin içinde bulunduğu parke verilmesinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Soner Çetin, TFFHGD Adana Şube binasının İlyas Ayan'ın adına yakışır bir tesis olduğunun söyledi. İlyas Ayan adı verilen parkın, 11 Nisan tarihinde açılacağını belirten Çetin, "Değerli hocamızın adını yaşamak bizim için çok önemli" ifadesini kullandı. - ADANA