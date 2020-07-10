Son Dakika: Çetin: "Kaçak binayı affetmem" - Son Dakika

Son Dakika: Çetin: "Kaçak binayı affetmem"

Gelen son dakika haberlerine göre Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçede kaçak ve projeye aykırı yapılara kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçede kaçak ve projeye aykırı yapılara kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.


2014 yılında göreve geldikten sonra en titiz davrandıkları konulardan birinin kaçak ve proje hilafı olan yapılar olduğunu vurgulayan Başkan Soner Çetin, "Bu konuda sık sık müteahhitleri uyardık ve çok sayıda bina ile ilgili işlem yaptık. Kaçak olan yapıların yıkımını gerçekleştirdik, projeye aykırı binaların da projeye uygun olmasını sağladık. Durum bu iken Çukurova'da kaçak yapılara tolerans gösteriliyormuş gibi yaklaşımlar belediyemizin bu konudaki titiz tavrına karşı büyük haksızlıktır" dedi.


Başkan Soner Çetin, ikinci başkanlık döneminde de aynı duyarlı tavrı sürdürdüklerini belirterek, "Daha geçen günlerde Yurt Mahallesinde projeye aykırı yapıldığını tespit ettiğimiz 6 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdik. Her kim olursa olsun bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Herkes kurallara, kanunlara uyacak" şeklinde konuştu.


Müteahhitlere yaptıkları binalarda projeye aykırı davranmamaları konusunda uyarıda bulunan Başkan Soner Çetin, vatandaşlara da mağdur olmamaları için iskanı olmayan binalardan konut ve iş yeri almama önerisinde bulundu. Başkan Soner Çetin, bu konudaki kararlılıklarının geri adım atmadan devam edeceğini ifade etti.


"Para cezası kestik, yıkım kararı da alırız"


Uğur Mumcu Bulvarı girişindeki yüksek bina ile ilgili de açıklamada bulunan Başkan Soner Çetin, "Bu bina ile ilgili sürecin başından itibaren belediyemiz üzerine düşeni yapmıştır. Daha önce bu bina ile ilgili proje hilafı nedeniyle 9 Ocak 2019 tarihinde encümen kararı ile 686 bin 775 TL para cezası kestik ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca yine encümen kararı ile 13 Mayıs 2020 tarihinde proje hilafı ve mühür fekki nedeniyle ikinci bir para cezası kesildi. Bu işlemin ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şimdi yapı kayıt belgesinin iptali ile yeniden Encümen kararı ile gerekli para cezası kesilecektir. Ayrıca yıkım kararı alacağız" dedi. Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:


"Binan yüksekliği projede belirtilmiştir. Buna ilçe belediyesinin müdahalesi söz konusu değildir. Çünkü geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Adana'da yükseklik sınırı kaldırılmıştır. İlçe belediyesi olarak binanın çekme mesafesine, oturumuna bakarız. Bunda bir aykırılık varsa müdahale ederiz. Söz konusu binada müteahhit büyümeyi içerden yapmış. Sonra da İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvurmuş. Yapı Kayıt Belgesi iptal edildiğine göre biz de artık yıkım dahil gerekli kararlı alır ve gerekli cezaları uygularız." - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Çetin: 'Kaçak binayı affetmem' - Son Dakika
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