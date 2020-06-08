Son Dakika: Ceviz diyarı Oğuzlar'da çam kozalağı reçeli üretiliyor - Son Dakika

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan üniversiteli genç, çam kozalağı reçeli üretimine başladı.



Korona virüs nedeniyle Eskişehir, Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu'nda ki eğitimine ara vermek zorunda kalan Yılmaz Eren, memleketi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kuzenleri ile birlikte kesilen çam ağaçlarının kozalaklarını toplamaya başladı. Topladığı kozakları 5-6 saat kaynatan Eren, günde 25 kavanoz reçel üretiyor.



Yapılan kozalak reçellerinin şifa kaynağı olduğunu belirten Eren, 250 gramlık kavanozlarda yöresel ürün olarak satışını da gerçekleştirerek hem üniversite eğitimine, hem de ilçesindeki bayanların ev ekonomisine maddi katkıda bulunduğunu belirtti.



Kozalak reçelinin astım, bronşit, öksürük gibi hastalıklara iyi geldiğini belirten Eren, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle okullarımız tatil oldu. Bende bu süreci, geçtiğimiz yıllarda Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ilçemizde açılan reçel kurslarında eğitim alan bayan kuzenlerim ile birlikte ilçemdeki kadınların da ekonomik anlamda kalkınması için kozalak reçeli üretimi girişiminde bulundum. Doğada bulunan ve kesilen çam ağaçlarının yeşil kozalaklarını toplayarak yıkıyor, bir süre suda bekletiyor ve sakızını atmak için kaynatıyoruz. Daha sonra elde edilen su, pancar şekeri ve limon tozu ile birlikte kaynatılıyor. Yaklaşık 5-6 saat gibi bir sürede kaynatılan karışım ise reçel kıvamını alıyor ve 250 gramlık kavanozlarda içine 1 adet haşlanmış kozalakta koyduktan sonra talep olduğu takdirde yurtiçi ve yurt dışına kargo ile gönderimini gerçekleştiriyoruz. Öksürük, balgam, astım ve bronşite iyi gelen reçeller aynı zamanda akciğeri de temizliyor. Özellikle sigarayı bırakanların akciğerlerini temizlediği yönünde bilim adamları tarafından yapılan açıklamalar söz konusu. Tamamen organik ve şifa kaynağı olan kozalak reçellerimiz yöresel ürün olarak talep görmeye başladı" dedi. - ÇORUM