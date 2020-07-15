Son dakika... Cevizli ekmek üretti ünü ülke sınırlarını aştı
Son dakika haberleri... Bursa'da içine ceviz katılarak pişirilen ekşi maya ekmek yurtdışından bile ilgi görüyor.
Bursa'da içine ceviz katılarak pişirilen ekşi maya ekmek yurtdışından bile ilgi görüyor.
İnegöl ilçesinin İsaören köyünde yaşayan aile; köylerine fırın kurup ekşi maya cevizli ekmek üretmeye başladı. Köye fırını açtıklarında "burada nasıl iş yapacaksınız" diye dalga geçilen ailenin taş fırında pişirdiği ekmekler o kadar beğenildi ki köyden dünyanın farklı ülkelerine ekmek yolluyorlar. Baştar ailesi köyde açtıkları fırından günde bin adet ekmek satmayı başarıyor. Ekmekler 1 kilogram gelirken normal ekmekler 6 liradan cevizli ekmekler ise 12 lira 50 kuruştan satılıyor.
İlçeden yurt dışına hediye götürecekler taş fırında pişen cevizli ekmekten alıp götürüyor veya kargoyla gönderiyor.
Fırıncılık işine 5 yıl önce başladıklarını ifade eden Salim Baştar, "Biz köyde market işletiyorduk. Bir gün her zaman ekmek aldığımız fırından ekmek gelmedi. Bizde müşterilere mahcup olmamak için kendi ekmeğimizi üretmeye karar verdik. Kendi ürettiğimiz ekmeğimizi köy evinde olan fırınlarda ürettik. Baktık ki çok beğenildi çok sipariş alıyoruz. Bizde büyük bir fırın yapmaya karar verdik. Fırında bizim yöreye has cevizli ekmek üretmeye başladık. İlk fırını açarken köylüler "burada fırın mı açılır, burada ekmeği kime satacaksınız" dediler. Ekmeğimizin ünü o kadar yayıldı ki şimdi günde bin tane ekmek yapıyoruz. En çok cevizli ekmeğimiz beğeniliyor. Bu ekmeği alıp yurt dışına gönderenler bile var normal ekmeği 6 liraya cevizli ekmeği ise 12 lira 50 kuruşa satıyoruz. Burada günde bin tane ekmek satışı yapıyoruz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:14 Kaynak: İHA
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