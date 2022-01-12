CEVİZLİBAĞ'da makas atarak, peşlerindeki polisten kaçan iki sürücü yakalandı. Sürücülere ceza kesilirken, makas attıkları anlar kameralara yansıdı.
Polis ekipleri geçen cumartesi Cevizlibağ'da makas atarak ilerleyen 2 otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Sürücüler, polisten kaçtı.Çalışma başlatan ekipler, U.B. ve E.İ isimli 2 sürücüyü yakaladı. Gözaltına alınan 2 sürücüye toplamda 7 bin 107 lira para cezası kesildi. Şüphelilerin, makas attıkları anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › CEVİZLİBAĞ'DA MAKAS ATAN SÜRÜCÜLER KAMERADA - Son Dakika